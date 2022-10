A 14 éves lány megdöntötte a világ legnehezebbnek tartott hátrahajlását, így a gyakorlatot most róla nevezik el.

Liberty Barros után Liberty Low Downnak nevezték el a rendkívül nehéz gyakorlatot, amikor a tornásznak guggolásból hátra kell hajolnia úgy, hogy a bordái hozzáérjenek a talajhoz.

Barros 11 és fél alkalommal tudta végrehajtani ezt a gyakorlatot mindössze 30 másodperc alatt, ezzel pedig új Guinness-rekordot állított fel - írja a WalesOnline.

A fiatal korábban feltűnt a Britain's Got Talent és a Spain's Got Talent műsorokban is: