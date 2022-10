Az ötéves gyermek anyukája, Hornischer Anikó találta meg az oldalt, mely ellopta a Tomika gyógyulásának érdekében létrehozott profiljukat, azzal a különbséggel, hogy a létrehozója nem a család, hanem a saját számlaszámát adta meg.

"Sokkot kaptunk, hogy van olyan ember, aki ilyet megtesz. Azonnal kértük az oldalunk követőit, hogy jelentsék a profilt. Meg is tették rengetegen, de mindenki azt a választ kapta, hogy az oldal nem sért szabályt, hiába jelentettük úgy, hogy a mi oldalunkat másolta" - panaszolta el az édesanya, aki szerint már így is megrendült az emberek hite az adományozásban, ráadásul a válság is hátráltatja a gyűjtést, nem beszélve az inflációról, ami miatt a terápia ára is emelkedik és a gyógyszerek ára is csak nő.

"Őszintén nagyon félünk. Tomika 17 kiló. Ha eléri a 21-et végünk, örökre elvesztünk, nem kaphatja meg a gyógyszert, ami megmentené. Nem tudjuk megállítani a nyelése romlását, bele se merek gondolni, mi lesz akkor velünk..." - mondta el a Blikknek Anikó.

További információkat a családról és arról, hogyan segíthetsz, az igazi adománygyűjtő oldalon találsz.