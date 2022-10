A becslések szerint a profi rögbijátékos nagyjából 250 millió dolláros, azaz több mint 107 milliárd forintos vagyont tudhat magáénak, míg szupermodell neje 400 milliót, vagyis több mint 172 milliárd forintot őriz bankszámláin – írja a Page Six.

Amennyiben a szakértők számításai nem tévednek, a két híresség vagyona összesen 650 millió dollárra, azaz majdnem 280 milliárd forintra becsülhető, emellett közös ingatlanokkal is rendelkeznek New Yorkban, Montanában és Floridában – ezek összértéke 26 millió dollárra is rúghat. Azt egyelőre nem tudni, hogy Tom és Gisele kötött-e házassági szerződést, azonban a lap egyik forrása szerint a válóperes ügyvédek jelenleg minden erejükkel arra fókuszálnak, hogy kiderítsék, a pár esetében mit von maga után a válás, mi lesz a vagyonukkal, kinek mi jár.

A brazil topmodell és a sztársportoló kapcsolatának lezárásában a pletykák szerint egyébként nagy szerepet játszott a szexhiány, mely Brady fegyelmezett, eredményorientált életmódjának volt köszönhető.