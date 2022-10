A híresség a Borsnak mesélt arról, hogyan kezeli a negatív visszajelzéseket, emellett kitért szakmai és magánéletének érdekes részleteire is.

Fárasztó és bántó a kirakatban lenni, ezt megtanultam az elmúlt évtizedekben. Nem titok, hogy nehezen viselem a gonosz megjegyzéseket, pedig tudom az agyammal, hogy nem kellene ezekkel foglalkozni, mégis újra és újra megszenvedtetem magam azzal, hogy kommenteket olvasok. A múlt héten is volt egy „mental break down-om", egy fél éjszakán át sírtam otthon egy komment miatt – vallotta be Linda, aki már gyerekkora óta könyörtelen célokat tűz ki maga elé, melyeket rendre meg is valósít.