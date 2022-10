A hideg, nedves, szürke novembert sokan az év legkevésbé kedvelt hónapjának tartják. Ha azonban a horoszkópok szempontjából nézzük, egyes csillagjegyek különösen kedvező időszak elé néznek. Gondtalan hetek, szuper napok állnak előttük. Lássuk, kinek lesz a legjobb novembere!

Skorpió (október 23. - november 21.)

A Skorpióknak két okuk is van az ünneplésre novemberben. Ez a születésük hónapja, ráadásul az év legjobb hetei állnak előttük. A Vénusz az elkövetkező időszakban rendkívül jóindulatú lesz a jegy szülötteivel, tele lesz szeretettel és boldogsággal a Skorpiók novembere. A szingliknek nagy esélyük lesz az év utolsó előtti hónapjában végre párra lelni, megtalálhatják az igazit, a lelki társukat. A munkában is sikert sikerre halmoznak, elhivatottságukkal és lelkesedésükkel mindenkit kipontoznak maguk körül. A hónap végén ez az ambiciózus magatartás előléptetést is hozhat.

Vízöntő (január 20. - február 18.)

Mindenki irigyelni fogja a Vízöntők novemberét. Bőséges erőt és kitartást kapnak a Marstól, megkönnyítve számukra ezzel minden olyan feladatot, amiben mások az év vége felé kifáradnak. Ez az időszak kiváló alkalom a régóta halogatott projektek, feladatok befejezésére. A szerelem miatt sem kell aggódniuk a Vízöntőknek, a Vénusz varázslatos pillanatokat tartogat azoknak, akik párkapcsolatban élnek, az egyedülállóknak pedig esélyt ad az igazi megtalálására.

Kos (március 21. - április 19.)

A Kosok is azok közé tartoznak, akinek a november csak jót ígér. Sikereket érhetnek el a szerelemben és a munkában is. A Vénusz új izgalmakat tartogat azoknak, akik már régen párkapcsolatban élnek, az egyedülállók pedig új esélyt kapnak a szerelemre. Olyasvalakivel találkozhatnak, aki igazán megmozgatja a fantáziájukat. A Mars a tűz jegyében dolgozik novemberben, ennek köszönhetően pedig olyan ötletek születnek a Vízöntők fejében, amik hosszú távú sikerhez vezetnek. A jegy szülöttei ebben a hónapban teljes mértékben bízhatnak a megérzéseikben, egyáltalán nem kell félniük a komoly döntések meghozatalától sem..

Ikrek (május 21. - június 21.)

Az Ikrek is eseménydús november elé néznek. Nem fognak unatkozni, csupa jó program vár rájuk. A társasági eseményeken sok új emberrel ismerkednek majd meg, ezek a barátságok pedig a szakmai életüket is fellendíthetik. Ideális időszak lesz ez arra is, ha valami újba fognának, esetleg új szakmát tanulnának. Nagyon jól és okosan fognak bánni az Ikrek ebben a hónapban a pénzzel is, felelősségteljes döntéseket tudnak hozni bármilyen beruházással kapcsolatban. Fizikailag is kirobbanó formában lesznek, az őszi fáradtság nem fog az Ikreken, bármilyen új sportba belevághatnak.



