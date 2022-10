Cserpes Laura élete kiegyensúlyozottabb, mint valaha. Az elmúlt évek megpróbáltatásai után most minden téren szárnyal.

Cserpes Laura egészségügyi és magánéleti megpróbáltatásokon is keresztülment az elmúlt években, de mára minden téren rendben van az élete, ráadásul a karrierje is szárnyal. A fiatal énekesnő elárulta, milyen problémákkal küzdött meg.

"Volt egy egészségügyi jelzése a szervezetemnek, évekkel ezelőtt pajzsmirigy-alulműködéssel diagnosztizáltak, de szerencsére mára teljesen jól vagyok. Sok nő egyetérthet velem, hogy a hormonális problémák mellett nehezebb elérni azt a formát, amit szeretnénk, de szeretném azt sugallni, hogy kitartással és megfelelő önszeretettel el lehet érni a céljainkat. Fontos az út közben is szeretni magunkat. Mint minden embernek, vannak hullámvölgyeim, de próbálom magam lelkileg is egyensúlyban tartani. Nyilván ehhez minden hozzátartozik, a párkapcsolat is" - mondta a Blikknek Laura, aki boldog párkapcsolatban él.

"Az elmúlt évek küzdelmei után ez most jó érzés. Nem titkolom, hogy párkapcsolatban élek. Köszönöm szépen, nagyon boldogok vagyunk, de szeretnénk hétköznapi emberekként megélni a boldogságunkat. Van, ahova elkísér, van, ahova nem. A barátainkkal is szoktunk programokat szervezni. Nem mindenki szeret szerepelni, de megértem, hogy az emberek kíváncsiak, viszont a részleteket szeretném megtartani magunknak" - tette hozzá.