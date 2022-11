A hedonista Bika

Ha az anyagi biztonság fontosságáról van szó, a Bikák előkelő helyen állnak. Ennek a csillagjegynek a szülöttei nem csak megkeresni, de elkölteni is szeretik a pénzt. A Bika uralkodó bolygója a Vénusz, ezért öszönösen vonzódnak mindenhez, ami szép, vonzó és bőséges. Szeretik a luxustermékeket, a drága utazásokat és ezért nem restek megdolgozni sem. Kiemelt helyen van az életükben a mindennapi jólét is: a Bika kifejezetten boldogtalan, ha nem tud nagyokat és finomakat, mindemellett minőségi ételeket enni. Ha szerelmes, szívesen viszi partnerét étterembe, szórakozóhelyre, ha szeretné elnyerni valakinek a szívét, még kifejezettebben odafigyel a megjelenésére. A tipikus Bika nem vásárol néhány ezer forintos ruhadarabokat, olyat választ, amelyről messziről látszik, hogy drága és jó minőségű.

A Bikák nem ritkán kötnek érdekházasságot, hogy ezzel is biztosítsák a kellemes életet maguknak, de az is gyakori, hogy megmutatják mekkora szívük van és ők halmozzák el társukat minden földi jóval. Ami biztos: a nélkülözés pokoli érzés számukra.

A megfontolt Szűz

A Bikához hasonlóan a Szűz is Föld-jegy, így ennek a csillagjegynek a szülöttei is akkor érzik magukat komfortosan, ha anyagi helyzetük rendezett. Ők azonban nem a csillogásra vágynak, sokkal puritánabbak, mint a Bika. A Szüzek megfontoltak, ha pénzről van szó. Amíg a Bika sokat és jót akar, addig a Szűz beéri kevéssel is, csak az minőségi legyen. Uralkodó bolygója a Merkúr, amely a gyakorlatiasságot támogatja, így elképzelhetetlen, hogy egy Szűz nem tudja pontosan, meddig nyújtózkodhat, ha költekezésről van szó. A pénzügyei átlátása érdekében a legtöbbjük listákat ír, és kiváló az üzleti érzékük is. Gyanakvóak, így őket igazán nehéz csőbe húzni érzelmi és anyagi értelemben egyaránt. A Szűz elvárja, hogy a munkájáért az érdemei szerint megfizessék, ám ő is nagyon korrekt ugyanebben. A Bikával ellentétben ő biztosan nem szórakozza el a pénzét, minden egyes forint helyét a lehető legokosabban tervezi meg és mindig van megtakarított pénze is.

A takarékos Bak

A harmadik Föld-jegy a Bak, így rájuk is jellemző, hogy a pénz bűvöletében élnek. Ám ők biztosan nem várják, hogy az ölükbe hulljon a főnyeremény, ugyanis semmit nem bíznak a véletlenre, ráadásul karrieristák, sokszor törtetőek is. Nekik nem kell elmagyarázni, hogy miért fontos spórolni, ugyanis tudják, derűre könnyen jöhet ború, így fel is készülnek az ínséges időkre. Uralkodó bolygójuk a Szaturnusz, így ők nagyon keményen meg tudják húzni a nadrágszíjat, ha kell (sőt, akkor is, ha nem lenne szükséges). Egy Bak szinte soha nem impulzusvásárló, ő az, aki inkább szervizelteti a dolgait, mint sem azonnal újat vegyen. Minőségre ő is szívesen költ, de leginkább olyanra, ami megtérül: mint például egy jó iskola vagy tanfolyam. Alapelve, hogy amit befektet egy ügybe, az később sokszorosan meg is térüljön. Bár a Baktól a legtöbben nem várnák, de nagyon adakozó is tud lenni, igazi altruista: megbízható társ és barát. Ha úgy ítéli meg, van neki miből, szívesen adakozik vagy elköteleződik egy ügy mellett és támogatja a rászorulókat.

