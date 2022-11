Vannak csillagjegyek, akik gyakran vagy sokáig egyedülállók, és ezzel nincs is semmi gondjuk. Ennek több oka is lehet: míg egyesek az elköteleződéstől és a csalódástól félnek, addig mások nem akarják a szabadságukat elveszíteni, és akadnak olyanok is, akik egyszerűen nem ismerik fel, hogy valaki közeledni szeretne hozzájuk. Bemutatjuk a négy legnehezebben meghódítható csillagjegyet!