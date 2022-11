Nem árulunk el azzal titkot, hogy a sport az egészséges életmód egyik szerves része, aminek rengeteg jótékony hatása van. Fizikailag és szellemileg is felfrissít bennünket, javítja az állóképességünket és a segítségével sokkal pozitívabban látjuk a világot. Manapság már többszázféle mozgásforma közül választhatunk: most nézzük meg, hogy a csillagjegyünk szerint melyik számunkra a legideálisabb.

Kos

A Kosok igazi sportrajongók, túlteng bennük a verseny iránti szenvedélyük, szeretnek minden olyan sportágat, ahol pezseghet a bennük lévő versenyszellem. Tele vannak lelkesedéssel, elkötelezettek és mindig arra törekszenek, hogy a legjobbak legyenek. Számukra a sport nem szórakozás, hanem kőkemény munka. Minél több energiát fektetnek valamibe, annál elégedettebbnek érzik magukat. A Kosok számára ideálisak lehetnek a különféle gyorsasági sportok vagy az atlétika, ahol maximálisan érezhetik az adrenalin áramlását az ereikben.

Bika

A Bikák sporthoz való hozzáállása kissé ambivalens: egyrészt élvezik a szabadtéri mozgásformákat, szeretik a természetben való kocogást, a különféle parkokban történő saját testsúlyos edzéseket, másrészt nem szeretnek lemondani a kényelemről, illetve több órán keresztül izzadni, így a beltéri, kimerítő mozgásformák, pl. a spinning, abszolút nem nekik való. Érdemes olyan sportokat kipróbálniuk, amelyek kitartást igényelnek, mint például az evezés. Fontos, hogy olyan sportot válasszanak, amelyben valódi örömüket lelik: nem érdemes ostromolniuk magukat, hogy mindenfajta módon mozogjanak. Az esti nassolást és a túlevést pedig mindenképpen érdemes elkerülniük.

Ikrek

A magányos sportok számukra túl unalmasak, a legjobban társaságban, csapatban szeretik megmozgatni a testüket. Ebből kifolyólag a labdajátékok lehetnek a legalkalmasabb mozgásformák az Ikreknek, ahol a gyorsaság, összpontosítás mellett fontos, hogy összedolgozzanak és figyeljenek egymásra. Érdemes kipróbálniuk a focit, a kosárlabdát vagy a kézilabdát, ezekben a sportágakban lesz lehetőségük megérezni, milyen nagyszerű csapatban dolgozni. A különféle csoportos órák, a tánc is hasznos lehet számukra, hiszen itt a mozgás mellett új barátokra is szert tehetnek.

Rák

A Rákok úgy szeretnek sportolni, ha nem kell túl sok erőfeszítést beletenniük. Azokat a sportágakat kedvelik, amelyben nincsenek nagy kihívások, nem kell izzadniuk, szenvedniuk, a lényeg a szórakozás, a jókedv megteremtése. Ahhoz, hogy a sportolás eredményes legyen, jó, ha van mellettük egy szakember, akár egy személyi edző, aki kézben tartja a fejlődésüket és segít nekik abban, hogy napról napra egyre jobbak legyenek. Számukra megfelelőek lehetnek a vízisportok, azon belül is a kenu vagy a búvárkodás, de kezdhetik először az úszással is, garantáltan élvezni fogják.

Oroszlán

A sport az Oroszlánok számára nagyszerű lehetőséget ad arra, hogy saját maguknak is megmutassák, hogy mire is képesek valójában. Érdemes olyan sportágat kipróbálniuk, amelyben kellően megdolgoztatják az izmaikat, és amely segít nekik rövid időn belül formába lendülni. Akár a golf, de a vízilabda vagy bármilyen verseny jellegű sport inspiráló lehet a számukra. A szabadtéri sportok közül még a strandröplabda, a szörfözés is kiváló lehet számukra.

Szűz

Ha sportról van szó, a Szűz jegyűeknél elengedhetetlen a különféle kütyük, eszközök használata. Ideértve a különféle telefonra letölthető alkalmazásokat, amelyek segítenek még többet kihozni magukból. Számukra hasznos lehet egy okosóra beszerzése is, amelyen nyomon követhetik az edzéseket, a napi mozgásukat vagy akár mérhetik rajta a pulzusukat is. A tánc, az úszás vagy éppen a futás, kocogás ideális kikapcsolódás lehet a mindennapokban.