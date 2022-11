Néhány nappal ezelőtt érkezett a hír, miszerint 34 éves korában elhunyt Aaron Carter. Bátyja, Nick Carter most megtörte a hallgatását, és megható Instagram-posztban búcsúzott szerettétől.

A rappert szombaton holtan találták a kaliforniai Lancasterben lévő otthonában. A holttestét a fürdőkádban találták meg, valószínűleg belefulladt a vízbe. Egyelőre semmi nem utal arra, hogy gyilkosság történt volna.

Nick Carter - aki a héten a Backstreet Boys-szal Budapesten koncertezett - most egy fotósorozattal emlékezett meg elhunyt öccséről az Instagramon.

"Összetört a szívem. Annak ellenére, hogy a testvéremmel bonyolult kapcsolatunk volt, az iránta érzett szeretetem soha nem halványult el. Mindig is abban bíztam, hogy egyszer megtalálja azt a segítséget, amelyre annyira szüksége volt. Néha hibáztatni akarunk valakit vagy valamit egy veszteségért, de az igazság az, hogy itt a függőség és a mentális betegség az igazi gazember. Jobban fog hiányozni a bátyám, mint azt bárki is tudja. Szeretlek, Chizz. Most végre megkaphatod azt a békét, amit itt a földön soha nem találtál meg..." - írta a fotók mellé.