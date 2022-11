Ahogy arról mi is hírt adtunk, Herczeg Zoltán lakásán és autójában többféle kábítószert talált a rendőrség. Az ügy súlyát jelzi, hogy hiába kérte a szabadlábra helyezést, elutasította a bíróság, így most a rács mögött várja, mi lesz vele. Úgy tudni, a divattervező mellett egy másik embert is elfogtak, őt viszont kiengedték a börtönből.

A Bors egy igen sokatmondó felvételt talált Herczeg évekkel ezelőtti divatbemutatójáról, amelyet a Kettőnégy blog riporterei forgattak a Hajógyári szigeten. A videóban többen is megszólalnak, többek között MÁZS, Hajdu Steve, Szabó Győző és Vastag Csaba is, akik azon viccelődnek, mennyi kábítószer fogyott az öltözőben. A felvételben Herczeg úgy fogalmaz, úgy jó, ha kemény a műsor és a buli.

„Rengeteget szívunk. Hogy mit? Mindent!"- mondja egy néző a videóban, amit ide kattintva lehet megnézni.