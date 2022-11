Három hét után véget ért a Celeb vagyok, ments ki innen! hatodik évada, melyet Curtis nyert meg. A dzsungelreality számos intenzív pillanatot tartogatott a játékosok számára; nem csoda hát, hogy úgy tűnt, egy szerelem is szövődött Kolumbia egzotikus őserdejében. Molnár Nini és Gergő gazda nagyon élvezte egymás társaságát a dzsungelben, most pedig arra is fény derült, hogy a való életben hányadán állnak egymással.