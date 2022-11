Vegyes házasságból születtek a Liu testvérek, akiket édesapjuk köt Kínához. Nem tudni, miért akarnak Kínában versenyezni a jövőben, mert magyarázatot erre nem adott a két gyorskorcsolyázó, de feltételezések szerint a családi szál mellett annak is nagy szerep jut a történetben, hogy edzőjüket hazahívták Kínába.

A két fiatal sportoló Magyarországon született, édesanyjuk magyar, magyar színekben nyertek nemzetközi versenyeket, így aztán senki nem érti, miért akarnak hirtelen kínai színekben versenyezni.

Sebestyén Balázs szerint nagy szerepe lehet ebben annak is, hogy edzőjüket, Csang Csing Linát visszahívták Kínába. A műsorvezető a Telexre hivatkozva az adásban azt mondta, hogy erre már korábban is sor került, de eddig az edző maradt, és így mindenki megnyugodott, hogy akkor a két fiatal sportoló is.

A Balázsék című reggeli műsorban Balázs azt is elmondta, hogy bár nem ért a gyorskorcsolyához, az egyéni sport, és véleménye szerint az enyéni sportoknál mindenki csak magáért felel. Ha pedig csapatsport, akkor csapattársakért is.

"A sportban az egyéni érdek mindig felülkerekedik azon, hogy mi a nemzeti érzületed" - mondta Balázs hozzátéve, hogy más sportágakban is gyakori az országváltás, lásd foci, sakk stb.

Az itteni felkészítésüket, beléjük fektetett pénzt és hasonlókat a műsorvezető szerint már rég meghálálták az eredményeiket. Rákóczi Ferivel egyetért viszont abban, hogy emberileg másképp kellene ezt intézni és tisztán kommunikálni az indokokat.

"Az ország nélkül, az itteni körülmények, felkészülés, lehetőségek nélkül valószínűleg őket nem hívta volna Kína. Azt kell mondani: köszönünk mindent, megyünk, jobban fogunk keresni, több pénzünk lesz, hálával gondolunk a szövetségre, köszönünk mindent. Bár voltak konfliktusok, mit tudom én mi köztünk, ahhoz, hogy idáig eljutottunk, kell a szövetség is. Ebben van egy tiszta kommunikáció, igazad van" - mondta el véleményét Sebestyén Balázs, aki szerint a szövetség nagyon korrekten áll a sportolókhoz, hiszen 2025-ig visszatarthatnák a két gyorskorcsolyázó versenyengedélyét.