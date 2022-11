A Dancing with the Stars harmadik évadának hatodik adásában több korábbi szereplő is visszatért, hogy előadjanak egy-egy közös táncot a még versenyben lévő párokkal. Kinizsi Ottó Pap Dorci és Baranya Dávid párosához csatlakozott, a táncuk pedig annyira lenyűgözte a zsűrit, hogy be is zsebelték az évad második 40 pontját. Ottó elmesélte, hogy fantasztikus volt számára a visszatérés. A táncot legális droghoz hasonlította, ami pillanatok alatt újra beszippantotta.