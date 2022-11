Kos

Te is tudod magadról, hogy nagyon impulzív és kiszámíthatatlan természeted van, és Kosként hajlamos vagy néha elkapkodni a dolgokat. Nem mindig gondolod át, mielőtt cselekszel, ami veszélyes, hiszen így nem szánsz időt arra, hogy átgondold a tetteid következményeit. Ezzel pedig könnyen okozhatsz katasztrófát magadnak és másoknak is.

Bika

Bikaként talán túl optimistán gondolsz vissza a korábbi párkapcsolatodra. Nem olyannak látod, amilyen volt, hanem olyannak, amilyennek szeretted volna, hogy legyen. Mielőtt ráírnál az exedre, előbb gondold végig hideg fejjel, hogy megéri-e egyáltalán. Valószínűleg rá fogsz jönni, hogy nem.

Ikrek

Ha valaki már korábban bántott, ne is áltasd magad: újra meg fogja tenni. Ikrekként azonban könnyen elunod magad, ilyenkor pedig hajlamos vagy drámát kreálni magad körül, aminek nem feltétlenül lesz pozitív kimenetele. Ha unatkozol, próbálj olyan elfoglaltságot találni, amivel nem szúrsz ki magaddal.

Rák

Szerető és megbocsátó természeted van, ezért ha meg is bántanak, könnyen elengeded, és együtt érzel azzal, aki megbántott. Ez egy jó tulajdonság, de még mindig nem eléggé jó indok arra, hogy felkeresd az exed.

Oroszlán

Lehet, hogy már nagyon szeretnéd lezárni a múltat, de az úgy nem fog menni, ha az exednek írsz, és tőle várod a lezárást. A dolgok elengedése és feldolgozása sokszor egy magányos feladat, és nem jó az, ha megpróbálod bevonni a volt kedvesedet ebbe a folyamatba.

Szűz

Ismerjük be, hogy magasak az elvárásaid. Ez viszont nem egy rossz dolog, és ne is add alább az exed kedvéért. Ha a múltban nem működött, most sem fog, ezt kár szépíteni. Ahelyett, hogy ismét megégetnéd magad ugyanazzal az emberrel, inkább keress valaki olyat, aki fel is ér az igényeidhez.

Mérleg

Még ha úgy is érzed, hogy régen akár jók is lehettetek volna egymáshoz, azóta már eltelt az idő, és megváltoztak a körülmények. Az esélyek nem jók, és mi értelme lenne valami olyannal próbálkozni, ami eleve kudarcra van ítélve?

Skorpió

Persze tudjuk, szeretsz szerelmes lenni, de ne hagyd, hogy a szenvedélyed irányítson. Legyél óvatos, és te urald az érzelmeidet, ne fordítva. És persze ne aggódj, rád is vár a nagy szerelem, csak nem a már járt utakon.

Nyilas

Az exed hiányzik, vagy csak szimplán magányos vagy? Ha nem tudsz különbséget tenni, és megbirkózni a magánnyal, olyan emberek között találhatod magad, akik mellett már nincs semmi keresnivalód.

Bak

Csak azért, mert eltelt valamennyi idő mielőtt újra felkeresed az exed, nem jelenti azt, hogy megváltozott a múltatok. A fájdalom, a sok negatív érzés nem tűnt el az éterben, és már nem is fog. Te sem akarod mindezt felhánytorgatni és újraélni, nem igaz?

Vízöntő

Légy okos, és ne hamarkodj el semmit. Hiába emlékszel arra, milyen volt a volt párod, amikor beleszerettél, azóta minden megváltozott, és ő már nem ugyanaz az ember. Kíméld meg magad a fájdalomtól, és evezz új vizekre.

Halak

Biztos megérdemli a sokadik esélyt is, amit adni készülsz? Annyira szeretnéd meggyőzni magad, hogy nem volt igazad, amikor véget vetettél a párkapcsolatnak, de a szíved legmélyén te is tudod, hogy semmi sem történt véletlenül. Ásd el a telefonod jó mélyre, és ne küldj el semmilyen üzenetet.