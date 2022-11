A házassága is ráment alkoholproblémáira, egyre lejjebb csúszik a lejtőn Gusztáv, de úgy érzi, a kudarcba fulladt terápiák után most talán valóban meg tud állni: megtalálta végre a megfelelő helyet alkoholizmusa kezelésére.

"A legutóbbi hely inkább egy munkásszállóra hasonlított, nem felelt meg, nem éreztem, hogy megkapom azt a szakmai segítséget, amire szükségem van. Egy gondozóval jóba lettem, és ő ajánlotta ezt a komoly helyet, ahová két óra múlva végleg bevonulok. Egy évre eltűnökí" – jelentette ki a színész, aki úgy érzi, egy új élet felé indult el ezzel a lépéssel.

"Még nem fogtam föl, hogy két óra múlva eltűnök, és semmit sem fogok tudni a külvilágról, a fiamról, a családomról. 0-24-ben be lesz osztva az időm, ami biztosan segít majd. Mindenkinek az lesz a legjobb, ha most eltűnök. Mostanában besokalltam ettől a sok hírtől, a napokban is rosszul lettem a vonaton. Fizikailag lerobbantam, kell az újraindítás. Kopaszodom, 30 kilót fogytam" – mesélte a HOT!-nak Gusztáv, aki családjának, barátainak és rajongóinak is be akarja bizonyítani, hogy képes letenni a poharat.