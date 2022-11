Szerelj fel egy zuhanyszűrőt!

Alapvetően nem árt, ha a csapvízben megbújó káros anyagokat eliminálod, de ha kifejezetten kemény és/vagy túl klóros a víz a lakhelyeden, egyenesen elengedhetetlen, hogy a bőröd érdekében beruházz egy zuhanyszűrőre. Az alkáliföld-fémek, azaz a kalcium és a magnézium, illetve a klór előmozdíthatják a fürdés után sokak által tapasztalt bőrszárazságot és -irritációt.

Többféle szűrőtípus közül választhatsz eltérő árkategóiákban. A KDF-aktív szenes termékek előnye, hogy viszonylag pénztárcabarát, de hatékony opciónak számítanak, viszont a bennük lévő betétet rendszeresen cserélni kell. A fordított ozmózisos berendezések drágábbak, ám alaposabban, molekulaszinten tisztítanak.

Használj bőrkímélő tisztálkodószereket!

Kinek a natúr szappan, kinek a gyógyszertári mosakodókenőcs. Mivel nem vagyunk egyformák, nem biztos, hogy neked is beválik, amire mások esküsznek, de már azzal is nagy lépést teszel a bőrödért, ha nem a hagyományos bolti tusfürdőket használod. Ezek ugyanis gyakorta tele vannak SLS-ekkel, melyek túlzott tisztító hatásuk révén – jóból is megárt a sok – megbontják a bőr természetes védekezőrétegét és irritációt, rosszabb esetben gyulladást okozhatnak.

Táplálkozz bőrbarát módon!

Ne dőlj be a divatos diétáknak, melyek alig-alig, vagy egyáltalán nem engedélyezik a zsiradékok fogyasztását! A természetes, hidegen sajtolt olajok, magvak, diófélék, halak és a tojássárgája fogyasztása nagyban hozzájárul a bőr védelméhez és fiatalos, üde küllemének megőrzéséhez.

Előfordul, hogy ételérzékenység miatt tapasztalsz pattanásokat, gyulladást, ekcémát, szárazságot, tehát ilyen esetben mindenképp iktass be egy orvosi szűrést, mert pusztán a különféle kencék használata valószínűleg nem fogja megoldani a problémát!

A megfelelő étrend mellett figyelj a folyadékbeviteledre is! Testsúlykilogrammonként minimum (!) 40 ml tiszta, szénsavmentes víz fogyasztása ajánlott naponta – ez a mennyiség természetesen túlléphető, főleg fokozott fizikai igénybevétel, valamint tartósan magas külső hőmérséklet esetén.

Szerezz be egy párásítót!

Bár a komoly egészségügyi problémából adódó bőrszárazságon nem segít, a kellemetlen tüneteket enyhítheti az otthonod megnövelt páratartalma. A testápolók, arckrémek a külvilágból, illetve a bőr mélyebb rétegeiből származó nedvességmolekulákat kötik meg. Azonban ha túlságosan alacsony a környezeted páratartalma, a készítmény hatóanyagai túl sok nedvességmolekulát vonzanak majd a mélyből a bőr legfelső rétegébe, így hosszú távon előmozdítják a kiszáradást. Egy lakószoba ideális páratartalma 30% és 50% körül mozog, de vigyázz, mert 60% fölött már nagy eséllyel alakul ki penészesedés.

Moss mindenmentesen!

Úgy érzed, mindent megpróbáltál, mégsem akarnak múlni a száraz, irritált bőrrel kapcsolatos panaszaid? Próbálj ki valamilyen szenzitív típusoknak készült természetes mosószert és öblítőt! Ha még inkább szeretnéd kimaxolni a naturális érzést, használj mosódiós termékeket, esetleg mosószódát, öblítő gyanánt pedig almaecetet vagy illatmentes, organikus ruhaöblítő koncentrátumot!

Nyitókép: Shutterstock