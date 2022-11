Szilvi 1015 grammos súllyal született, az orvosok azonnal elszakították az anyukájától, mert minden perc számított. Édesapja is csak néhány másodpercig láthatta kislányát, akinek elmondása szerint olyan pici volt Szilvi feje, mint egy pohár szája: "Nem mert megfogni sem, olyan apró voltam. Elfértem volna a tenyerében" – kezdte történetét Szilvi.

A következő 72 órában sok mindenre vártak választ, csak találgattak az orvosok is, hogy életben marad-e, vagy sem.

"Hetvenkét óra elteltével egy nővér elmondta a szüleimnek, hogy majdnem feladtam, és háromszor is újra kellett éleszteniük az orvosoknak, de végül sikerült. Úgy érzem, isteni csoda, hogy élhetek, és azóta is érzem, hogy a Jóisten mindig mellettem van, és vigyáz rám" - mondta el az énekesnő, hozzátéve, hogy azóta is rendkívül hálás az orvosoknak és a nővéreknek, hogy annak idején vigyáztak rá.

"Sosem lehetek elég hálás az életért! Igaz, a koraszülés miatt lettem látássérült, majd pár éve már teljesen vak, de az élet, amit élhetek, az csodálatos, és szeretném, ha valamilyen úton eljutna ezekhez az orvosokhoz és nővérekhez az, hogy köszönöm nekik az életemet!" - mondta el a Blikknek Agárdi Szilvi, aki tavaly nyáron teljesen elveszítette a látását.