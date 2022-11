Bicskanyitogató dolgokat állított magáról a Való Világ 11 egyik üdvöskéje, Reni. A fiatal lány nem rejtette véka alá, hogy ha úgy hozza a helyzet, foglalt férfiakra is rámoccan és a bosszú sem áll tőle távol párkapcsolati szituációkban.

A felszolgálóként dolgozó 27 éves vidéki lány bemutatkozó videójában mesélt arcpirító szexkalandjairól.

Legutóbb az edzőteremben kinéztem magamnak egy srácot. Direkt úgy nyújtottam, hogy félreérthető legyen. Bementem az öltözőbe, öt perc múlva már faltuk egymást. Menyasszonya volt – de csak volt – mondta Reni, majd elárulta, hogyan bosszulta meg exe hűtlenségét.

Írogattam a haverjának, lefeküdtem vele, ameddig ő aludt, csináltam egy közös képet és elküldtem a barátomnak. Úgyhogy se barátja, se csaja nem lett.

A fekete hajú démon egyúttal azt is elárulta, hogy ha esetleg egy pasi nyeri meg a 36 milliós fődíjat, biztos rámozdul, és akkor így is, úgy is ő költi majd el azt a pénzt – írja a Promotions.