Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ha új szerelmet keresel, akkor ma van esélyed rá, hogy meg is találd. A Hold is segít abban, hogy érzelmileg megnyílj másoknak. Ha van párod, ennek akkor is hasznát veheted. Készülj a romantikára ma este!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Nem kellene már neheztelned sem önmagadra, sem a másikra, ha valami a múltban nem úgy sikerült, ahogy eltervezted. A lelki békéd (lenne) a legfontosabb! Ha az nincs, akkor nehezen értékeled a jelen áldásait. Úgyhogy erre fókuszálj!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Végre sikeresnek érezheted magad. Ha eddig hányt-vetett is a sors, most végre megalapozottan örülhetsz a szerencsédnek. Sőt, egy nagy álmodat valóra is válthatod. Erre akár koccinthat is ma egy neked kedves emberrel!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ha veszélyeztetsz is a döntéseddel egy régi barátságot, mégis meg kell hoznod. Nem lehet, hogy mindig te játszd a fekete bárány szerepét egy kapcsolatban. Van, ami még elbírható, de van, ami már túllép minden határt. Most jól jössz ki ebből a konfliktusból.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Jól állnak a csillagaid: te pontosan tudod, mik a céljaid, és az eszközeid is megvannak ahhoz, hogy meg is valósíthasd azokat. Ma ráadásul váratlan segítséget is kapsz mindenhez. És talán az illető rejtett motivációira is rájössz.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Megint a munka nehezét kaptad a munkahelyeden, ahogy szoktad. Hiába, ez a sorsod, hiszen te olyan megbízható és kötelességtudó vagy, ráadásul aprólékos és gondos. Hamarosan éppen ezért juthatsz viszont magasabb státuszba, vagy más módon jutalmaznak meg az égiek.

