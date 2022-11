Nemrégiben ért véget a Money or Love, a Super TV2-n futó párkereső realitysorozat: a győztes pár Petra és Bazsi lettek . Pár hete erre még senki nem mert volna fogadni, ugyanis Kitty és Aidan kapcsolata a kezdetektől stabilnak tűnt, ám az összeköltözés után, még a játék vége előtt szakítottak .

Most azonban úgy tűnik, a játék befejeztével egy új kapcsolat van kibontakozóban, mégpedig Aidan és Szandra között. A két játékos a reptérről posztolt közös képet, ami felkeltette a nézők érdeklődését.

Úgy döntöttek, ők maguk tisztázzák a helyzetet, és üzentek a rajongóknak:

"A Kitty most minket utál, de nagyon" - kezdte Aidan. "A Levi is" - tette hozzá Szandi, aki több fiú után a műsor utolsó heteiben Levi párja volt.

Aidan elmondta, már akkor felfigyelt Szandira, amikor bejött a játékba (és Szandinak is tetszett Aidan - emiatt konfliktusba is került Kittyvel), de mivel akkor Kitty volt a párja, nem közeledett a lányhoz. Aztán az összeköltözés után, miután megromlott Kittyvel a kapcsolata, volt lehetősége Szandihoz közelebb kerülni. "Aztán a kiesésnél a hotelben...." - kezdett bele Aidan, finoman szólva is összemelegedtek.

A videót itt nézheted meg: