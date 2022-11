Úgy tűnik, nem tud egymás nélkül élni Zámbó Krisztián és szerelme, Zsuzsika. A szerelmesek között szent a béke, családjuk pedig nemrég egy kiskutyáva bővült.

Zsuzsikát most a tévében is láthatják a nézők, ugyanis ő is versenyben van a Konyhafőnök VIP című műsorban, ahol Rácz Jenő csapatában bizonyíthat. A gyönyörű menyasszony most mégsem ezzel, hanem az egyik új Instagramra feltöltött fotójával hívta fel magára a figyelmet. A felvételen Zsuzsika egy hófehér, kigombolt ingben látható, ami alá elfelejtett melltartót húzni.

A fotót ide kattintva tudod megnézni.