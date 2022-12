A legtöbben mégis inkább otthon pihennek, pedig a téli utazás mellett is számos érv szól, még akkor is, ha a hőn áhított fehér karácsony talán idén sem jön el.

Távol az ünnepek zajától, meghitt hangulatban a családdal

Sokan érezhetjük úgy, hogy romantikus elképzeléseink és "jövőre minden másképp lesz" típusú terveink ellenére a karácsony és szilveszter másról sem szól, mint a hajszáról és hajtásról. Rohangálunk szeretteink ajándékai után - az okosabbak ezt már megtették novemberben -, agyalunk a karácsonyi és újévi menün, amit aztán el is kell készítenünk, próbáljuk kilogisztikázni a szülőket, nagymamákat, unokatestvéreket és távolabbi rokonokat, hogy mindenkinek jusson belőlünk év végén egy kicsi - és mindenkiből jusson nekünk is, ha akarjuk, ha nem.

Pedig milyen jól kitaláltuk, hogy "idén utazunk", befizetünk legalább 5 napra valahova, ahol vagy meleg van, vagy hideg, a lényeg, hogy távol legyen mindentől, ami megszokott.

Pedig milyen nyugodt karácsonyt tölthetne együtt a család, a (gyerekbarát) szálloda éttermében fogyasztanánk el a finom karácsonyi vacsorát és talán a szilveszteri menüt is, és végre kipihennénk magunkat. Milyen idilli kép, a főzés- és mosogatásmentes, lelassult, az ünnepek lényegére koncentráló család, ugye? Nincs összeveszés, sehol egy töröld le a port, porszívozz, ragyogjon a szoba, legyen kész a sült, mindjárt itt a rokonság. Még nincs késő valóra váltani - (biztatja magát e sorok írója is)! Ha idén tényleg szeretnél kimaradni az ünnepek körüli őrületből, utazz el! Gyerekkel, gyerek nélkül, kutyával, macskával, vagy a szerelmeddel, teljesen mindegy - a hangsúly az utazáson és a kikapcsolódáson van.

Drága kütyük, haszontalan dolgok helyett élményajándék

Egy újabb, amúgy csodaszép váza, még egy ékszer, okostelefon, egyéb technikai vackok, az éppen divatos játékok, melyeknek kicsik és nagyok, szülők és nem szülők örülnek, nagyjából addig, míg tartanak az ünnepek, hogy azután unalmassá váljanak, és le is cseréljük azokat. Ehelyett egy jó séta a szállásunk környékén, kirándulások, vagy akinek arra van igénye, jakuzzizás vagy dézsafördőzés a hidegben, ahogy a gyönyörű fotókon látjuk a mindenféle utazási oldalakon. És azért jól esik úszkálni a fűtött medencében is, ráadásul a gyerekek is rengeteg mindent kipróbálhatnak, amit otthon nem tudnának. Élményeket gyűjtünk, olyanokat, melyekre hosszú évek múltán is emlékezni fogunk.

Ráadásul, hacsak nem vagyunk olyan szerencsések, hogy erdő szélén vagy a hegyekben élünk,és a hétköznapokban a friss szellő illata helyett a város bűze és zaja csap meg csupán, akkor már az is külön élmény, ha csendben várhatjuk - hitünk szerint - az angyalkákat, Jézuskát, vagy csak simán a szenteste meghittségét. Nem beszélve arról, hogy a fehér karácsony esélye, azaz a hó, az a csodálatos, puha, vakító fehér és szerencsés esetben vastag réteg, ami télen a természetet borítja - és amit a városban élők évek óta nem tapasztalhattak meg -, sokkal nagyobb eséllyel fordul elő a hegyekben, mint bárhol másutt.

Apropó hó: a téli sportokat is érdemes legalább egyszer kipróbálni

A síelés, snowboardozás nem olcsó mulatság, nem mindenkinek adatik meg az évi 1-2 síelős telelés, a felszerelés hiánya pedig sokakat elijeszthet attól, hogy megpróbáljon léceken csúszkálni. Pedig nem kell mindjárt mindenre beruházni, sífelszerelést kölcsönözni is lehet, ráadásul arányosan csökken az ára szerint, hogy hány napra van rá szükségünk. Ha befizetjük magunkat egy téli sportos aktív pihenésre, akkor ez a költségvetésben már nem oszt, nem szoroz.

Szóval, ha szeretnél havat látni, ráadásul sok havat, kipróbálnád a síelést vagy más téli sportot, a karácsonyi szabadság a legideálisabb időszak lehet erre. Aztán, ha a varázsát megízlelve rákaptok, utána már tartogathatjátok a következő évi szabit a "síszünetre" (is).

Hidegből a melegbe - ez sem elhanyagolható szempont

Nem mindenki szereti a hideget, így aztán esze ágában sincs a hegyekbe utazni, távol kerülni a város zsongásától, és köszöni szépen, de síelni, korcsolyázni sem akar. Viszont nagyon vágyik már egy kis melegségre. Ha te is közéjük tartozol, vedd az irányt dél felé: számos országban ismeretlen fogalom a hideg és a valódi tél. A kellemes késő tavaszi időjárástól az igazán nyári forróságig mindent megkaphatsz, akkor is, ha itthon ez csak a kandalló mellett kuporogva lehetséges.

Télen kevesebben utaznak melegebb éghajlatra, valamiért a napsütés, a tengerpart nálunk inkább a nyár slágere. Mivel azonban emiatt az utazási kedv is csökken, így az utazási irodák is jóval alacsonyabb áron kínálnak utazásokat, mint a klasszikus utazási szezonban. Szóval, ha eleged van abból, hogy kint is, bent is vacogsz, utálod már a réteges öltözködést, szeretnál végre napsütést, nyárillatot, tengeri fuvallatot érezni, akkor kutass a las minute ajánlatok között. Meglepően alacsony áron is eljuthatsz olyan helyekre, ahonnan aztán pakolgathatod fel a közösségi médiába a fotókat, az ismerőseid meg a fűtés egyre feljebb tekergetése közben azon gondolkodnak majd, hogy a fűtésszámla helyett erre is költhették volna a pénzt...

Kellemest a hasznossal - nemcsak stresszoldó, de fejlesztő hatásai is vannak az utazásnak, ráadásul remek alkalom a kapcsolatépítésre is

Utazni jó, utazni élmény, idegen tájakon járni mindenképpen jó érzés. Ám amellett, hogy az otthonunktól távol tölteni egy kis időt kellemes, számos haszna is van.

Például egy utazásnál, távol a megszokott környezetedtől, sőt, akár az anyanyelvedtől is olyan helyzetekben találhatod magad, melyekhez nem szoktál hozzá. Egy külföldi utazásnál már a reptéren adódhat olyan szituáció, melynek megoldásához rég elfeledett képességeidet kell előbányásznod. Nem beszélve a nyelvtudásodról, ami vagy van, vagy nincs. Ám ez utóbbi sem szabadít meg a feladattól, hogy megoldj a transzfertől a helyi tömegközlekedésen át a programlehetőségek felkutatásáig egy sor kihívást. Ez első nekifutásra ijesztő lehet, ám ha más szemszögből nézed, akkor rájössz, hogy minden felmerülő és megoldott probléma egyfajta minisiker, nem beszélve arról, hogy fejleszti a gyors és hatékony reagálás képességét is.

Szokták mondani, hogy minden külföldi utazás egy másik kultúra megismerése is egyben. Ez valóban így van, de miközben megismersz más népeket és szokásokat, nyitottabbá is válhatsz, fejlesztheted az elfogadás képességét, más szemmel láthatod a világot, ami a személyiségedre is kihat majd.

Ha pedig jobban belegondolsz, miközben egy sor feladatot megoldasz, óhatatlanul is új ismerősökre teszel szert, márpedig egy helyi lakossal összebarátkozni óriási haszonnal járhat, ha nem csak a turistaltványosságokra vagy kíváncsi. Ha pedig a szállásadóddal is sikerül jó kapcsolatba kerülni, az később - tapasztalatból írom - anyagi szempontból is hasznos lehet, amikor legközelebb közvetlenül nála foglalod le szállásotokat. De az utastársak között is találhatsz olyat, akivel egy hullámhosszon vagytok, és hazatérve is gyümölcsöző kapcsolatotok lehet.

Összegezve. utazni évszaktól függetlenül az egyik legjobb dolog a világon, de az ünnepek táján, télen igazán különleges élményeket adhat, akár a hideget szereted, akár a meleget. A többi meg már csak hab a tortán.