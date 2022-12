Az énekesnő a jelenleg futó Farm VIP-ben szerepel, ahol nem játsza magát, cserébe viszont jól bírja a kiképzést, a szabadban alvást, és a feladatokból is kiveszi a részét. Ennek ellenére nem tud, és nem is akar mindenkinek megfelelni. A kommentelők nem is kímélik őt, Zsuzsi pedig nem tűrte szó nélkül a folyamatos bántást:

"A negatív kommentelők 90%-a bőven 60 év feletti elvált, vagy özvegy, keserű (rövid dauerolt hajú) asszonyka. Annyira rosszindulatúak, hogy az valami elképesztő! Csinálnék egy statisztikát erről, de lehet csak én kapom a boszorkányoktól az ívet" - írta az oldalán, ahol sokan a védelmére keltek és arra bíztatták, hogy ne törődjön a rosszindulatú, gonosz emberekkel.

Völgyi Zsuzsi a Life.hu-nak korábban elmesélte, miért nem vállalta anno és miért vágott bele most a forgatásba. Völgyi Zsuzsinak a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy távol volt kislányától, akivel szimbiózisban élnek, sőt együtt is alszanak. Nemcsak a kislánya, hanem egy új szerelem is meghatározza most az életét, az énekesnő válásáról és új kapcsolatáról is beszélt lapunknak.