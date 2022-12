Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Veszélyt jelez a csütörtöki telihold, amit még a Nap-Mars szembenállás is nehezít. Elsősorban a közlekedésben, másodsorban a kommunikációban kell óvatosnak lenned. Kerülj minden fajta konfrontációt, inkább legyél előzékeny! Kedden a Merkúr, szombaton a Vénusz lép a Bakba, ami a karriered szempontjából kedvező változás. A hétvégéd szokatlanul szentimentálisnak ígérkezik. Több lesz az érzelgősség, mint általában...

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

A csütörtöki telihold, és a Nap-Mars szembenállás léket üthet a pénztárcádon. Nagyon figyelj rá, hogy mire adsz ki pénzt a következő napokban! Most semmilyen extra kiadás nem fér bele a büdzsédbe. Közben jó hír, hogy kedden a Merkúr, szombaton a Vénusz lép a Bakba. Ezek segítenek, hogy fegyelmezett maradj. Hétvégén utazni szeretnél: ha teheted, mindenképpen menj el! Ha nem, akkor legalább kezdd el megtervezni az utadat!

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Nem lesz könnyű elkerülnöd egy vitát a csütörtöki telihold és a Nap-Mars szembenállás szerint. Ez a nehézség még másnap is fennáll. Tegyél meg mindent, hogy ne fajuljanak el a dolgok! Lehet, hogy neked van igazad, de ezt ne most akard érvényre juttatni! Később visszatérhetsz a témára. Hétvégén a pénzedet fogod számolni. Nem árt új költségvetést készítened az év végéig.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Kedden a Merkúr, szombaton a Vénusz lép a Bakba, ami számodra érdekes, de tőled nagyon különböző stílusú emberekkel való találkozást mutat. Ez hol izgalmas, hol frusztráló lesz. Ítélkezés nélkül, nyitottan hallgasd őket! Semmiképp se hidd, hogy bárki bántani akarna! Sajnos, ebbe a hibába eshetsz pénteken és vasárnap bolygó szembenállások szerint. Fő ok a szenzibilitásod lehet...

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Ez egy jó hét lesz, ha nem bonyolódsz bele olyan nézeteltérésekbe, amihez nincs közvetlen kapcsolódásod. Biztosan egyik vagy mindkét fél szeretné, ha véleményt nyilvánítanál, de most jobban jársz, ha semleges maradsz. A pártatlanság a bölcsesség útja. Akkor is, ha ez most nehéz. A hétvégéd akkor lesz igazán szép, ha lustálkodsz, időt adsz magadnak, és ráhangolódsz a karácsonyra.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

A csütörtöki telihold és ezzel együtt a Nap-Mars szembenállás olyan konfliktust szimbolizál, ami benned zajlik. Kiváltója munkahelyi perpatvar lehet. Ennek bőven van előzménye. Tuti, hogy sokat őrlődtél már, de nem szabad sértettségből reagálnod és/vagy döntened. Várj kicsit még! A hétvégét a hobbiddal kellene töltened. Ha még nincs ilyen, akkor keress magadnak! Fel fog tölteni...

