Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n , és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Megismerni egy másik embert, akár élettársadat, apádat, anyádat vagy a gyermekedet sohasem lehet. Csak megszeretni, vagy nem. Ezért mondja Jézus, hogy ne ítélj.

Nem tudod, honnan jött és hová megy. Nem tudsz lelkének végtelen mélymúltjáról, sorsfeladatáról, személyiségének még a számára is rejtélyes összetevőiről. Titok, melyet saját lelkednek kivetítéseivel látsz. Szeretni csakis hibáival, vagy az általad vélt hibáival lehet. Sőt, azokkal még jobban. Az igazi szeretet feltétlen. Nem minősíti, nem ítéli el, csak átöleli a másikat, akkor is, ha némely tüskéi szúrnak. A valódi szeretet még az ellenséget is képes átölelni. Ha nem így működsz, tudd, hogy nem tudsz még igazán szeretni. Vonz vagy taszít a másik – de nem szereted.

Müller Péter továbbí írásait itt olvashatod.