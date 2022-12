Facebook-posztjában ezt írta:

"Szeretett Dinónk ma elhunyt. A közeljövőben többet fogok nektek mesélni hihetetlen tehetségéről, és megosztom az élettapasztalatait is, melyeket átadott nekem, és azokat is, amelyeket barátként és munkatársként együtt éltünk át. Remélem, továbbra is mindannyian értékelni fogjátok a tehetségét, és külditek neki a szereteteteket külditek. Köszönjük, hogy pályafutása alatt mindig támogattátok a törekvéseit. Mindannyian lehetővé tettétek számára, hogy megélje álmát, amely az volt, hogy zenész és művész legyen. Áldás mindenkinek~ Joe Russo, TheRascalsArchives@yahoo.com"

Egy másik posztban Russo azt is elmondta a rajongóknak, hogy Dino Danellinek nem lesz temetése.