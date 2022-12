Karácsony első napja idén igazán feszültségmentesen alakul, és most békésen szót ért mindenki mindenkivel. Napi horoszkóp karácsony első napjára.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Nagyon jól sikerül minden rokoni látogatás, amit mára terveztél. Most azok is könnyen szót értenek, akiknek egyébként vitáik vannak, minden kis részlet a helyén van, kívánni sem lehetne szebb karácsonyt!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ha valamiben nehéznek érzed a helyzetedet, akkor talán segíthet az a gondolat, hogy sokan még így is szívesen cserélnének veled. Ne aggódj, ami nehézséged van, az is hamarosan jobbra fordul. Örülj az ajándékoknak! Annak is, amit adsz.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ma valaki olyan gondolatokkal, meglátásokkal ajándékoz meg, amik többet érnek minden tárgyi ajándéknál. Az új nézőpont abban is segít, hogy a közeljövő nagy terveit megvalósíthasd majd.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ideje lenne kicsit úrrá lenni kaotikussá váló lelkivilágodon. Te túlságosan is érzékeny vagy, de fele sem igaz annak, amit elgondolsz. A valóság szebb is és élhetőbb is, mint amit képzelsz. Az ünnep jó alkalom a nagy beszélgetésre!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A bolygók elősegítik, hogy a kellemes környezet, az otthon melege, a meghittség, a béke és a nyugalom érzete együtt tartsa a családot. Ne hagyd, hogy ebbe bárki is belerondítson! Elég, ha jelzed az illetőnek a határokat.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A gyökereidnek a fontossága, a támogatás, amit a családtól kapsz, ma ezek a gondolatok kerülnek fókuszba. Talán régi családi történetek is felmerülnek, és új összefüggésekre láthatsz rá a beszélgetések során.

