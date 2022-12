Kedden, ha nem is dolgozunk még, ideje kimozdulni kicsit, és találkozni barátokkal, ismerősökkel. Vidámságot jeleznek a bolygók. Napi horoszkóp következik.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ma alkalmad lesz arra, hogy kibontakoztasd a kreativitásodat. Hiába, hogy itt az év vége, és nagyon pörgős, vagy épp nagyon álmatag körülötted mindenki. Te mintha egy külön világban lennél: a saját önmegvalósításoddal foglalkozol.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A Föld-elem szülötteként a legjobban a természetben kapcsolódsz ki. Kedden is így van ez: egyszerű örömre, boldogságra hangolhatod magad, ha hagyod, hogy megérintsenek a természet finom energiái.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Talán a túl sok össze-vissza evett étel miatt érzed magad rossz passzban. A mai napon jól teszed, ha önmegtartóztatást gyakorolsz a fogyasztás terén. A gyógytea viszont nagyon is jót tesz.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ha eddig még csak a családot vetted sorra, itt az ideje, hogy a barátokra is szánj némi időt, és utólag is köszöntsd őket karácsony alkalmából. Menjetek el együtt valahová, mindegy, hogy hová, a lényeg úgy is a társaság lesz!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Igazán szerencsésnek mondhatod magad. A karácsony, úgy látszik, nem múlt el, mert még mindig kapod az ajándékokat, a meglepetést. Ha nem is tárgyi formában, akkor lelkiekben. Valaki szívet melengetően kedves lesz veled...

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Elképzelhető, hogy az ünnepek kissé „megfeküdték a gyomrodat", és ettől feszültebb vagy egy kicsit. Főleg, ha nem tudod pozitív módon csatornázni a benned munkálkodó energiát, ami szinte „magasfeszültséget" jelent. Mozogj egy kicsit: sétálj, túrázz!

