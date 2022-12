Szabó András Csuti őszintén mesélt a Szorcsik Vikivel való kapcsolatáról, és arról is, hogy ismét rátalált a szerelem.

Csuti pénteken a Frizbiben adott interjút Hajdú Péternek. Az üzletember többek között arról is beszélt, hogy már teljesen el tudta engedni volt feleségét, Kulcsár Edinát, és arról is, hogy mi történt közte és Szorcsik Viki között. Mint kiderült, körülbelül egy hónapot voltak együtt, és a gyerekeinek sem mutatta be a színésznőt.

"Nem akartam, nem is telt el annyi idő. Vikivel a kapcsolatunk nagyon máshogy indult, mint ahogy a kapcsolatok szoktak. Mi hamarabb költöztünk össze a parasztházba, mint hogy elkezdtünk volna randizni" – mondta az üzletember, hozzátéve, hogy a műsor alatt fejben és lélekben nagyon közel kerültek egymáshoz.

"Nagyon szép emlék nekem ez a mai napig. Az az emlék például, ahogy én vele fekszem kint a fűben, és nézzük az eget, a csillagos égboltot, az hihetetlenül pozitív élmény" – folytatta, később pedig bevallotta, hogy máris új szerelem van az életében.