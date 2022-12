Mozgalmas évet tudhat maga mögött Csuti. Az üzletembernek zátonyra futott a házassága Kulcsár Edinával, szakított kedvesével, Reginával, és Szorcsik Vikivel sem éppen úgy alakultak a dolgai,ahogy szerette volna.

A kétgyermekes édesapa Hajdú Péternek bevallotta, hogy bár még csak ismerkednek, jó úton halad a kapcsolatuk újdonsült párjával.

Nem budapesti lány, fiatalabb nálam sokkal, 26 éves lesz. Nagyon tetszik, hogy tanul, hogy a diplomája után a mesterképzését csinálja

– mesélte a Frizbi felvételén Csuti, aki azt is elárulta, hogyan ismerkedtek meg.

"Az Instagramon "dobtam egy tüzet" az egyik fotójára, és írtam is, erre ő is visszaírt valamit. Az első találkozás egy vacsora volt félúton kettőnk otthona között. Ébredtünk már egymás mellett reggel, Bécsben is együtt voltunk a karácsonyi vásáron – mesélte az üzletember.

A jelek szerint egyre komolyabb Csuti és barátnője viszonya: a Bors kiszúrta, hogy az üzletember egy szerelemlakatokkal tűzdelt hídról készített fotót, amihez ezt írta:

Lehet, kelleni fog egy lakat nekem is!