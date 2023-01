Az egykori szépségkirálynő többször beszélt már arról, hogy a tavalyi évben sokat romlott az egészségi állapota, arról azonban egészen idáig nem, hogy 2022-ben több embertől kellett végső búcsút vennie. Ági nem tagadja, hogy az elmúlt egy év nagyon megviselte őt és a családját -hiába volt csodálatos az esküvőjük - és őszintén reméli, hogy 2023 jót hoz majd.

„...2022 eddigi 34 évem legnehezebb éve volt. 2022 alapjaiban rengette meg a hitemet a világban, az emberekben, az általam megidealizált életben. 2022 megváltoztatott. Mondom ezt úgy, hogy olyan csodákat is megélhettünk, mint Minna születése, vagy például a varázslatos esküvőnk, de mindezt megannyi nehézség árnyékában. Veszteségek, gyilkos betegségek, magánéleti krízisek sora szakadt a nyakunkba, és amikor már azt hittük (többször is), hogy már nem jöhet ennél több, mindig lentebb zuhantunk" – írja posztjában, amiből az is kiderül, hogy szilveszter napján tudta meg, hogy a keresztapja elhunyt.

A hosszú bejegyzésben arra is kitér, hogy azért tartja fontosnak megosztani ezt a követőivel, mert a közösségi médiában posztolt fotók sokszor csak a jót és a pozitív dolgokat mutatják, pedig az élet nem fekete-fehér. Ági azt is hozzátette, hogy tudja, sokaknál hasonlóan nehéz év volt ez, de nagyon szeretné, ha tudnák a követői, hogy mindenki szenved a maga szintjén.