Január 31-től nézhetik meg a rajongók és érdeklődők a Pamela Andersonról szóló dokumentumfilmet a Netflixen. Az előzetese azonban már most is megnézhető a streamingszolgáltató oldalán. Akik már látták, meglepődtek.

Azt gondolnánk, mi sem természetesebb, mint hogy egy 55 éves (színész)nő másképp náz ki smink nélkül, mint negyed évszázaddal korábban sminkben, ám nem mindenki gondolja így. Sokan meglepődtek Pamela Anderson külsején, annak ellenére, hogy a színésznő se nem csúnya, se nem öreg, csak éppen más, mint amit a Baywatch idején megszoktunk tőle.

A kebelcsoda és ex-férje kapcsolatáról tavaly készült egy minisorozat, melyet ő maga nem nézett meg és nem is tervez ilyesmit, mivel már a gondolat is megbetegíti, hogy ismét előkerült az ominózus szexvideó, melyet egykor volt férjével, Tommy Leevel vettek fel, s ami úgy került nyilvánosságra, hogy egy alkalommal betörők ellopták a videókazettát a házukból és közzétették azt. Pamela a mai napig szégyelli és rosszul van a videó gondolatától is.

Ám a Netflix dokumentumfilmjében maga mesélheti el a saját életének sztoriját.

Az előzetesben, anélkül, hogy név szerint megemlítené a minisorozatot, Pamela utal arra, milyen érzései vannak a szexszalaggal és nyilvánosság elé kerülésével kapcsolatban.

„Egyáltalán nem aludtam a múlt éjjel" - mondja a doku előzetesének elején Anderson.

„A túlélés érdekében letiltottam az ellopott kazettát az életemből, és most, hogy újra előkerül az egész, rosszul érzem magam" – meséli a színésznő, aki azt is bevallja, hogy szexszimbólum karrierje során egyáltalán nem tisztelte önmagát.