Ahogy megírtuk, eljegyezte francia párja Orosz Barbarát . A műsorvezető 46 éves üzletember kedveséről nem sokat lehet tudni, de Barbi most elárulta, hogyan szerettek egymásba.

Barbi a Bestnek mondta el, hogy Párizsban ismerkedtek meg. "Miközben a metrót vártam, a párom mellém lépett, egymásra néztünk. Megszólított, és emlékszem, azt kérdezte, hol vannak a kamerák, mert annyira filmbeillő a jelenet. Majd azt kérdezte, színésznő vagyok-e" - emlékezett vissza.

"Csupán percekig beszélgettünk, azt is maszkban, de éreztük, ez valaminek a kezdete. És érdekes, mert ahelyett, hogy telefonszámot cseréltünk volna, lebeszéltünk egy találkát másnap 11 órára. Valahogy biztos volt, hogy mindketten ott leszünk, mint ahogy az is, hogy különleges találkozás a miénk" - tette hozzá, és azt is elmondta, párja még sosem volt házas, gyereke sincs.

Barbi és vőlegénye márciusban házasodnak össze. Sokat utaznak, de úgy tervezik, a bázisuk Budapest lesz.