Az Exatlon forgatásai alatt Franci közel 10 kilót szedett fel, ennek azonban már nyoma sincs. A dögös pankrátor a műsor után nem találta itthon a helyét, ezért Amerikába költözött, és ott kezdett új életet. Franci Sheena Bathor néven, Domina pankrátorként vív nagy csatákat az LFC ligában az Egyesült Államokban, és imádja azt, amit csinál. Az pedig nem kérdés, hogy jobban fest, mint valaha.

Amellett, hogy Franciska karrierje szárnyal, a szerelem is rátalált: közösségi oldalán több közös fotó is látható kedvesével, akiről korábban így nyilatkozott a Borsnak:

"Ő egy klasszikus férfi, udvarias, úgy kezel, mint egy királynőt. Mellette az erős férfienergiáim mellett végre a női energiáim is tombolnak. Dominik a legjobbkor jött az életembe, és most olyan, mintha álmodnék! Nem a magunk, hanem mindketten a másik boldogságának élünk, és így pontosan ugyanazt kapjuk vissza, őrülten szerelmes vagyok! Már most arról beszélünk, hogy együtt akarjuk leélni az életünket és jöhet a családalapítás is lassan."