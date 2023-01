Kanye West pár hónappal ezelőtt vált el hivatalosan is Kim Kardashiantől. A zenész most újra megházasodott, új felesége kisértetiesen hasonlít a régire.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Kim Kardashian 2021-ben nyújtotta be a válókeresetet, miután 8 éven át volt Kanye felesége. Miután hivatalosan is kimondták a válást, és sikerült dönteniük a gyerekek felügyeletével kapcsolatosan is, nagy volt a csend az egykori sztárpár háza táján.

Most újabb hírek láttak napvilágot Kanye Westről, aki állítólag indul az amerikai elnökválasztáson. A 45 éves zenész zártkörű ceremónián házasodott ösze az építészeti tervezőként dolgozó Bianca Censorivel.

A házasság egyelőre nem számít törvényesnek, ugyanis a Daily Mail információi szerint Kanye és kedvese nem nyújtott be házassági anyakönyvi kivonatot. A párrol készült fotókon bárki láthatja, hogy a hölgyemény mennyire hasonlít Kimre -szúrta ki a Blikk.