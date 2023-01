Ahogy arról mi is hírt adtunk, több mint fél évvel ezelőtt szakított menyasszonyával MC Hawer. A zenész a Mokkában beszélt arról, hogy exe a mai napig fel-feltűnik életében, emiatt képtelen elfelejteni őt.

Másfél, kéthavonta mindig rám ír, hogy hiányzom. Ilyenkor visszahúz, kialakul köztük egy beszélgetés, aztán újra eltűnik. Ezt csinálta mondjuk a kapcsolatunk alatt is, úgyhogy ez nem újdonság. Plusz azért is hibáztat, hogy szerinte én hagytam el őt...

-mondta a zenész, aki nem áll még készen egy új kapcsolatra.

"Nem tudom mit akarok, és szerintem ő sem tudja. Igazából köztünk nem jó a kommunikáció... Arról nem is beszélve, hogy kiölte belőlem a bizalmat, emiatt nem is állok készen most egy új kapcsolatra... Hiába tiltottam mindenhol, hogy ellökjem magamról, mégis mindig megtalál és ír. Tudom, hogy érzünk egymás iránt valamit, de nem tudom, mi lesz ebből..." - tette hozzá a zenész, aki most egyedül szeretné feldolgozni ezt a szakítást, és reméli, hamaropsan sikerül lezárnia ezt a kapcsolatot.