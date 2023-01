A holisztika - "holos" - görög eredetű szó, jelentése egész, teljes, egységes, ép; tágabb értelemben a teljes egészében való megismerést jelenti. Egésznek lenni, azaz EGÉSZSÉG.

Manapság az orvosok specializálódnak valamilyen területre, ami abból a szempontból kifejezetten jó, hogy ha egy bizonyos problémakörre és annak megoldására koncentrál az ember, akkor nagy eséllyel sokkal több tapasztalatot szerez, és a kifejezetten az adott betegség kezelésére rendelkezésére álló módszerek száma is nagyobb, mintha egyszerre mindenhez érteni akarna. Nem is kell. Ám attól még, hogy egy terület specialistája, így a tüneti kezeléseket jó eséllyel sikeresen elvégzi, még figyelembe veheti a panasz hátterét is.

A holisztikus szemlélet lényege, hogy az embert nem fizikai testként, hanem egységként kezeli. A testen kívül számításba veszi az emberi lelket is, az epigenetikát, a transzgenerációs hatásokat is, de legalább ilyen fontosnak tartja az adott paciens éltmódját, lakókörnyezetét, szociális kapcsolatait és minden mást, mely fontos lehet a tünetei eredetének felderítésében és a gyógykezelés kiválasztásában.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a tüneti kezelés mennyire fontos - tehát például egy migrén esetén a fájdalomcsillapítás alapvető a terápiában -, de a gyógyszeres kezelésen túl a holisztikus szemléletű orvos odafigyel arra is, hogy mi okozza a bajt, például: hogyan táplálkozik a páciens, mennyire stresszes az életmódja, mennyit alszik és hogyan, milyen a pihenés minősége stb. Az információk alapján akár életmódváltást, diétát, pszichoterápiát és alternatív gyógyászati eszközöket is javasol, tehát komplex(ebb)en közelít a beteg problémájához és annak megoldásához. Ezzel nemcsak kezeli a tüneteket, de az újabb tünetek kialakulása ellen is sokat tehet, hiszen abban hisz, hogy az egészség és annak megőrzése a test, a szellem és az érzelmi világ egységén és egyensúlyán nyugszik.

Nem véletlen, hogy manapság egyre többen keresnek holisztikus szemléletű orvost, aki nemcsak gyógyszerekkel tömi a betegét, azokkal elnyomva a tüneteit, hanem azt is fel akarja tárni, mi áll az ember betegségének hátterében.

A holisztikus szemlélet nem újdonság, inkább visszatérés ahhoz a gondolkodásmódhoz, mely az egészséget, a betegségből felépülést, a gyógyult állapotot tartja alapnak és természetesnek, melynek érdekében a felszín kapargatása helyett a problémák gyökerét kívánja feltárni, s azt a rendelkezésére álló minden eszközzel orvosolni.

Ma már a modern orvostudománynak hála rengeteg modern eszköze van az orvosoknak a diagnosztizáláshoz és a kezeléshez is; a holisztikus szemléletű orvos él is ezekkel az eszközökkel, tehát senkinek nem kell attól tartania, hogy kézrátétellel akarja majd meggyógyítani. Bár az is tény, hogy vannak kizárólag természetes gyógymódokat alkalmazó doktorok is, tehát mindenki maga döntheti el, a saját meggyőződése szerint, hogy mit vet be a betegségével szemben a gyógyulása és az EGÉSZSÉGE visszaszerzésének érdekében.