Hetek óta kiemelten foglalkozik a külföldi és a magyar sajtó is Harry herceg életrajzi könyvével, a Tartalékkal, ami várhatóan márciusban kerül a hazai könyvesboltok polcaira. Ebből a kötetből is tetemes összeget tehet zsebre a pár, ám nemcsak ebből származnak a bevételeik. Egy brit lap, a Daily Mail összeszedte, miből is áll a királyi vagyon.

Könyvek (7 milliárd forint)

Harry és Meghan négy könyvre szerződött le a Penguin Random House-zal, melyek közül a most megjelent Tartalék minden várakozást felülmúló siker – írja a Blikk. Az Államokban 630 ezer, az Egyesült Királyságban pedig 750 ezer példány fogyott belőle az első héten, ebből pedig tavaly mintegy húszmillió dollár, átszámítva 7 milliárd forint előleget vett fel a hercegi pár.

A Tartalék mellett Harry készül még egy kötettel, Meghan pedig nemrég megjelentetett egy képes könyvet, és közreműködött egy szakácskönyv elkészítésében is.

Netflixes dokusorozat (35 milliárd forint)

A hatrészes sorozat, a Harry & Meghan hozta a legtöbbet a konyhára és hetekre tematizálta a brit és a magyar sajtót is.

Podcast a Spotify-on (8,8 milliárd forint)

A zeneszolgálatón nemcsak dalokat, hanem rádió- és podcastműsorokat is hallgathatunk. A hercegi pár a kiköltözésük után megállapodott a Spotify-jal, ám a tervezett produkciójuk előkészületei elhúzódtak, és csak nemrég kerültek fel az első adások. A műsorban Meghan barátokkal, hírességekkel, történészekkel és szakértőkkel beszélget a nőket érintő sztereotípiákról.

Ingatlan (5 milliárd forint)

Harry és Meghan a sztárok otthonának számító Montecitóban vett házat. A kéthektáros birtokon álló épületben kilenc háló- és tizenhárom fürdőszoba található.

Örökség és meglévő vagyon (13 milliárd forint)

Harry édesanyjától örökölt vagyonát 9 milliárd forintra becsülik, emellé jön még a II. Erzsébet, azaz a nagymamája örökségéből kapott 3 milliárd forint, illetve a Meghannak jutó 1,7 milliárd forint. A hercegi pár emellett dolgozik is, az előadásaikért és körútjaikért is tetemes összeget tesznek zsebre, ám ezek pontos értéke, ahogyan az üzleti befektetéseikből befolyó összegek sem ismertek. A Daily Mail szerint azonban több tízmillió dolláros tételt jelentenek.