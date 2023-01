Hónapok óta Júlia asszonytól hangos a sajtó, aki minden alkalmat megragadott arra, hogy elmondja a véleményét fia özvegyéről, "kitalálaljon" és vádaskodjon. Az utóbbi hónapokban odáig fajult a helyzet, hogy a gyászoló édesanya egyenesen Mazsit tette felelőssé fia haláláért, de az is megfordult a fejében, hogy a gyámügyhöz fordul, hogy láthassa unokáját, majd azt nyilatkozta, hogyha találkoznak Mazsival, lehet, hogy meg is tépi.

Júlia asszony sokat kesergett a Blikknek, hogy nem láthatja unokáját, és fia özvegye karácsonykor sem hívta vissza, így azt sem tudja, mikor találkozhatnak végre a kis Emmával - bár Mazsi korábban azt állította, hogy Berki édesanyja a másik unokáját, Zselykét nem keresi túl sűrűn.

Most viszont fordulat áll be az ügyben, és Júlia asszony ezúttal már sokkal visszafogottabban nyilatozott a korábbiakhoz képest.

"Minden rendben, találkoztam Emmával, és Mazsival is beszéltünk, erről azonban most nem szeretnék többet mondani" – mondta a Blikknek, majd arra a kérdésre is csak sejtelmesen felelt, hogy kibékültek-e Mazsival.

"Rendben van most közöttünk minden" – mondta.