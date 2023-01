Berki Krisztián édesanyja és özvegye között hónapok óta tart az ellenségeskedés, a bulvársajtó pedig Júlia asszony megjegyzéseitől hangos: kritizálta Mazsit, amiért elutazott nyaralni, azért, ahogy gyászol, majd karácsony után azzal állt elő, hogy nem láthatta legkisebb unokáját. Krisztián édesanyja ugyanis azt állítja, hogy hiába hívta az özvegyet, Mazsi nem vette fel neki a telefont, sőt vissza sem hívta.

Júlia már hosszú ideje nem láthatta legkisebb unokáját, Emmát.

A kislánnyal nagyon régen találkoztunk már, még a születésnapi ajándéka is itt van. Emma november ötödikén született, vagyis másfél hónappal az első születésnapja után sem láthattam.

Mivel Mazsi nem válaszol a megkeresésére, Júlia jogi útra tereli a kérdést, hiszen tudja, nem tarthatják tőle távol fia gyermekét.

"Azt hiszem, hogy akármennyire is fáj a szívem, ez volt az utolsó hívás részemről. Ha a menyem nem akarja velünk tartani a kapcsolatot, én nem fogok erőszakoskodni. Majd megoldjuk másként az unokám láthatását. Elmegyek a gyámügyre, és hivatalos útra terelem az ügyet. Pontosan tudom, hogy jogom van ehhez és ezzel élni is kívánok! Az a kislány a fiam vére, a vér szerinti rokonom, a gyermekem egy darabkája. Nem engedhetem meg, hogy őt is elveszítsem" – mondta a Borsnak Berki Krisztián édesanyja.