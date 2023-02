Anne Hathaway a Párizsi Divathéten Valentino haute coutour show-ja utáni after party-n, egy bárban lazított.

A világsztár, miközben a Lady Marmalade című slágert és annak "Voulez-vous coucher avec moi" sorát énekelte nagy beleéléssel, legalább olyan átéléssel lejtett igazán forró, szexi táncot. Feltűnt ez a többi résztvevőnek is, és a rajongók nagy szerencséjére egyikük videóra is vette a jelenetet, amit az Instagramon is megosztott.

Sokan nehezményeztek a kommentelők közül, hogy a felvételbe gyakran betáncolt egy fiatalember, de feltehetőleg azoknak a rajongóknak van igaza, akik szerint a srác csak azért tette ezt, hogy ne legyen olyan feltűnő, hogy partnere éppen Anne Hathawayről készít felvételt.