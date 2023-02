Sokak életét vezérlik a csillagok, és az asztrológia hívei úgy tartják, születésünk napja, de még a pontos órája is meghatározza személyiségünket, sorsunk alakulását. A szakmai vagy éppen magánéleti sikereink is meg vannak írva, a döntésekhez csak tudnunk kell olvasni a sorok között.

A hírességek között is vannak, illetve voltak olyanok, akik hittek a felsőbb erőkben és bármilyen döntést is kellett meghozniuk, kikérték a csillagok tanácsát.

Diana hercegné

A szívek királynőjéről közismert, hogy hitt a csillagoknak, asztrológusa pedig említésre is került a néhai brit uralkodó, II. Erzsébet életéről szóló sorozatban, A Koronában. Diana kapcsolatban állt több szakértővel, köztük Penny Thorntonnal, a neves brit asztrológussal is és a tanácsát is kikérte, amikor megromlott a házassága Károllyal.

Lady Gaga

A tüzes Kos szülötte, kíváncsi, energikus és lelkes személyiség, aki bevallottam segítségül hívja a csillagokat, amikor turnéit tervezi. Lady Gaga számára fontos a karrier, kiválóak az ösztönei és eléri, amit akar, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy énekesnőként és színésznőként is elismeri őt a szakma. Földi személyzete mellett "szellemi" csapata is a rendelkezésére áll, mikor megtervezi koncertjei időpontjait, nehogy balszerencse érje.

Angelina Jolie

Brad Pitt exe nagy rajongója az asztrológiának és úgy hírlik, hogy nemcsak a fontos pillanatokban, a nagy döntések kapcsán, hanem a mindennapi problémáknál is figyeli a csillagok állását. A pletykák szerint az asztrológiát hívja segítségül, ha döntenie kell egy filmszerepről, és egyes információk szerint jobban szereti, ha filmjei premierjének olyan dátumot választanak, melyek egybe esnek az asztrológiai előrejelzésekkel.

Jennifer Lopez

Az Oroszlán jegyében született énekesnő melegszívű és a tettek embere, akit a vágyai vezérelnek és azt szeretné, hogy az emberek szeressék, csodálják őt. Nem véletlen, hogy sok Oroszlán ezen elemi ösztönök miatt az előadóművészi pályát választja. J-Lo egy interjúban elmondta, hogy azért érdeklődik az asztrológia iránt, mert szeretne részletes képet kapni az életéről, tudni azt, hogy mit tartogat számára a jövő.

Madonna

A pop királynője már a kilencvenes években nyíltan beszélt arról, hogy hisz a csillagokban és magát a Szűz Hold, a felkelő Vízöntő és az Oroszlán napjegyeivel azonosítja. Nemcsak csodálja az asztrológiát, hanem hisz és bízik is a spirituális útmutatásokban, legyen szó akár magánéleti, akár szakmai döntésekről, kérdésekről. Madonna olyannyira komolyan veszi az asztrológiát, hogy még a neves lemezlovassal, David Guettával sem volt hajlandó összeállni, miután kiderült róla, hogy Skorpió – írja a republicworld.com.

Cameron Diaz

A hollywoodi világsztár és aktivista komoly érdeklődést mutat az asztrológia iránt. A pletykák szerint Cameron Diaz már régóta a világ egyik legismertebb asztrológusának, Susan Millernek az ügyfele. A színésznőt mindig is érdekelte, hogy a csillagok segítségével megismerhesse a jövőjét. Diaz hat évvel ezelőtt visszavonult a színészettől, mert belefáradt az utazgatásba és a forgatásba, ám tavaly bejelentette visszatérését.