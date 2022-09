Összegyűjtöttük azokat a sztárokat, akiknek külön embere volt arra, hogy teljesítsék a legfurcsább kéréseket.

Lady Gaga hálótársa

Énekesnőként és színésznőként is imádják Lady Gagát. Az egykoron popslágereiről, meghökkentő ruháiról ismert előadó mára nagybetűs művésszé vált, és mint minden alkotó embernek, neki is megvannak a maga bizarr szokásai, vágyai. Az egyikről évekkel ezelőtt egykori személyi asszisztense rántotta le a leplet.

A hölgy beperelte Lady Gagát a kifizetetlen túlórák miatt, és az ügy során bukkant elő, hogy a személyi asszisztensnek az volt az egyik feladata, hogy éjszakánként ott feküdjön az énekesnő mellett és melegítse az ágyát.

Ludacris asszisztense mindig elemében volt

Az amerikai rapper meglehetősen furcsa feladatra bérelte fel egyik emberét. Az asszisztensnek csupán annyi volt a dolga, hogy elemeket hordjon magával, és ha lemerülne a rapper Game Boy-ja, akkor azonnal cserélje ki benne az aksit.

Rod Stewartnak parancsszóra jött a sötétség

A brit rockénekes, Rod Stewart számára nincs fontosabb, minthogy teljesen kipihenten léphessen a közönség elé. Ehhez pedig arra van szüksége, hogy tökéletesen kialudja magát, azonban világosban egyszerűen nem jön álom a szemére. Stewart ezért egy olyan csapatot tart, akiknek az a feladat, hogy ellenőrizzék az énekes szállásait, és gondoskodjanak a nappal is megfelelő sötétségről.

CeeLo Green homlokát külön ember törölgeti

A rapperként, énekesként és dalszerzőként is ismert és sikeres Green a Gnarls Barkley nevű formációval szerzett magának világhírnevet. Az elmúlt években szólókarrierje kapcsán hallhattunk róla, ugyanis Fuck You! című számának átalakított verziójával meghódította a rádiók lejátszási listáit. Green azonban a munkatársai számára különc szokásairól is ismert. Egyes források arról számoltak be, hogy CeeLónak külön embere van arra, hogy letörölje az izzadtságot a homlokáról, míg egy másik alkalmazottnak a rágóit kell kicsomagolnia és betennie a szájába.

Mark Wahlberg élő ébresztőórája

A vidékiek jól ismerik az élő ébresztőt, hiszen a kakas kukorékolására emberek ezrei kelnek még ma is reggelente. A népszerű színész azonban nem az állat hangjára nyitja ki a szemét. Mark Wahlberget saját asszisztense kelti fel minden reggel, garantálva azt, hogy a sztár sehonnan se késsen el. Wahlberg ugyanis kényesen ügyel a pontosságra, és közismert, hogy percre pontosan be vannak osztva a napjai.

III. Károly és a frissen vasalt... újság

Abban talán nincs semmi meglepő, hogy a brit királyi család hatalmas személyzetet tart fenn. Szinte minden feladatra megvan a külön ember, azonban nem is gondolnánk, milyen apróságokra kell figyelmet fordítania az alkalmazottaknak. A nemrég trónra került III. Károly számára nemcsak a ruhákat és a lepedőket kell kivasalni, hanem a reggeli újságot és a cipőfűzőt is.

Mariah Carey poharát is asszisztense tartja

A popdíva egyik meglehetősen különc szokása látott napvilágot még évekkel ezelőtt. Az egyik alkalmazottjának az a dolga, hogy kövesse az énekesnőt és mindenhova magával vigye Mariah Carey italát. A hölgynek nemcsak a poharat kell tartania, de néha még a szívószálat is fognia kell, hogy ne kenődjön el az énekesnő rúzsa

Gwyneth Paltrow és a holisztikus csapat

A sikeres színésznő nemcsak filmes munkáiról, hanem arról is ismert, hogy kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra, a holisztikus gyógyításra. Létrehozta saját életmódkiadványát, a Goopot, és számos könyvet megjelentetett ebben a témában, ez azonban még közel sem minden. Gwyneth Paltrow-nak ugyanis van egy húszfős csapata, akik holisztikus tanácsadóként segítik őt abban, hogy mit egyen és hogyan bánjon a testével.