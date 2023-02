Dér Heni tavaly év végén megható fotóval jelentette be, hogy úton van második gyermekük.

A gyönyörű énekesnő azóta azt is elárulta követőinek, hogy Bendegúz után egy kislány érkezik a családba. Heni később arról is őszintén vallott, hogy számára minden nehézséggel és kellemetlen tünettel együtt a várandósság az egyik legszebb időszak az életében, hiszen egy nő mindent kibír, ha a gyermekéről van szó.

Heni a legfrissebb Instagramra posztolt fotóján azt mutatta meg követőinek, hogyan gömbölyödik a pocakjában növekvő kislány. Bár a képet a minap posztolta, a szemfülesek észrevehették, hogy pontosan ugyanezt a szettet viselte Heni a bejelentésül szolgáló fotón is, így valószínűleg a kép nem most, hanem pár héttel ezelőtt készült. Ez persze mit sem vesz el abból a tényből, hogy Heni csak úgy ragyog, ami a követőknek is feltűnt.

"Csinik vagytok Henike!!!"

"LÉLEGZETELÁLLÍTÓAN GYÖNYÖRŰ VAGY HENI!!!!!"

"Gyönyörű kismama vagy"

