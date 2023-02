Habár a kényszer miatt költözött jurtába Varga Viktor, végül élete legjobb döntésének bizonyult. Mára teljesen modern ősemberré vált, megszerette a nomád létet, olyannyira, hogy már fel sem öltözik, ha nem muszáj.

"Egész életemben szerettem a meztelenkedést, a társadalom az, ami felöltöztet" – mondta Viktor a Ripostnak. "Amikor csak lehet, meztelen vagyok. Ha vendég jön, akkor legfeljebb egy kendőt magamra kötök. Kifejlődött a bőrlélegzésem, olyan vagyok, mint egy béka. A bőröm vágyik a levegőre, a hidegre. A téli jurta-lét miatt hozzá is szoktam a hideghez, minden nap megmártózom a Dunában vagy a jeges fürdőmben" - árulta el Viktor, aki azt is elmondta, hogy a párja is meztelen, ha éppen ott van nála.

"Igen, de ő eggyel szofisztikáltabban csinálja. Ő még nagyrészt a társadalomban él, sokat van a Madách Színházban. De ha együtt vagyunk, akkor ő is levetkőzik" - tette hozzá.