Dráma Marc Jacobs New York-i divatbemutatóján: Madonna lányát nem engedték be a biztonsági őrök. Loudes Leon a barátjával éppen akkor érkezett meg a bejárathoz, amikor a show elkezdődött.

Lourdes Leon este hat órakor jelent meg a Park Avenue Armory épületénél Marc Jacobs New York-i divatbemutatójára, ám a biztonsági őrök nem engedték be őt és kísérőjét. A show éppen akkor kezdődött el, amikor ők megérkeztek, emiatt pedig az őrök nem tágítottak; az sem érdekelte őket, hogy ki a fiatal lány, aki előttük áll.

Az esetről egy videó is felkerült a TikTokra, amelyen hallható, hogy az épület mellett álló emberek közül többen is próbálták meggyőzni az őröket arról, hogy engedjék be a modellt, de hiába, Lourdes és kísérője kénytelen volt elhagyni a helyszínt és visszamenni az autójukhoz.