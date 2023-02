Három hetet töltött a perui dzsungelben Wossala Rozina, ahol több kihívás elé állította az élet, de úgy érzi, nagyon jó döntést hozott, amikor vállalkozott erre a különleges utazásra.

"Önmagammal kellett megküzdenem leginkább. Ilyen környezetben az ember ugyanis farkasszemet néz saját maga árnyékával, ami elől nincs menekvés. Az egyetlen kiút, hogy bevállaljuk, elfogadjuk, megemésztjük és elengedjük. Ketten is feladták a folyamatot, amíg ott voltam.

A tizedik napig én is óránként tettem fel a kérdést (magamnak); miért is csinálom ezt? Aztán az elme elcsendesedik, a lélek lenyugszik, a test megtisztul és megjönnek a válaszok, ahogy mindig" – számolt be róla a Blikknek Wossala Rozina.