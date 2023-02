Zámbó Jimmy fia volt a vendég Hajdú Péter Frizbi című műsorában, ahol ismét terítékre került Krisztián sötét múltja. Az édesapja nyomdokaiban lépkedő énekes olyanokkal barátkozott egykor, akik loptak: ő is belement a dologba és többször is bevitték a rendőrök.

"Elég komoly brigádokba keveredtem az akkori alvilágban. A maffiától kezdve a robbantásokon át, minden volt... Lopkodtunk, meg betörtem egy lakásba, ilyesmi. Nem hoztam el komoly dolgokat. Inkább erkélyekre másztam be, bicikliket és Air Max cipőket vittem el. Be is vittek a rendőrök, vagyis ki-be járkáltam" – idézte a Blikk Krisztiánt, akinek egy időre ezek miatt haza is kellett költöznie.

Az élete már kezdett rendeződni, amikor édesapja halála mindent újraírt; Krisztián nehezen tudta feldolgozni a tragédiát, depressziós lett, az italban és a drogokban keresett menedéket. Ekkor elindult a lejtőn, és szinte teljesen elveszítette százmilliós örökségét.