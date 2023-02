Ahogy megírtuk , újra szerelmes Czippán Anett. A műsorvezető ezt nemrégiben a közösségi oldalán tette közzé, most pedig többet is elárult új párjáról.

"Többször mondtam neki, jól fontolja meg, biztosan kell-e neki az, ami velem jár. Mindenkinek megvan a csomagja, nekem meg aztán pláne. Van két gyerekem, egy kaotikus munkabeosztásom, ráadásul képernyős is vagyok. Aztán kiderült, Miki nem egy ijedős típus" - nyilatkozta a BEST-nek Anett, 2021-ben hat év után elköltözött párjától, akivel közös gyerekük is van.

"Egyébként ő csak félig-meddig civil, egy informatikai oktatással foglalkozó cég egyik igazgatója, ami mellett zenei újságíróként is tevékenykedik, illetve a Petőfi Rádióban van egy rockzenei műsora" - tette hozzá Anett, aki azt is kijelentette, nem fognak bujkálni, de nem is teszik ki kapcsolatukat a kirakatba.